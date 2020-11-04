В день выборов в США прошли референдумы: в Вашингтоне поддержали легализацию "психоделических грибов"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20576 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85299 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112152 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90163 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97838 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102649 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101418 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Жители столичного округа Колумбия проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Об этом сообщила во вторник газета The Hill, пишет УНН.

Вопрос был вынесен на голосование в рамках всеобщих выборов, состоявшихся в стране 3 ноября. Как поясняет газета, так называемой инициативой 81, в поддержку которой высказались более 76% жителей столицы США, предлагается отнести преследование причастных к “некоммерческому выращиванию, разведению, приобретению, транспортировке, распространению и хранению” галлюциногенных грибов к числу наименьших приоритетов в работе столичных правоохранителей.

Как отмечает газета, 3 ноября в нескольких американских штатах на голосование были вынесены вопросы, связанные с легализацией наркотических веществ.

В частности, как передает The New York Times, жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях. Меры по легализации употребления марихуаны в рекреационных или медицинских целях также были вынесены на голосование в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи. В свою очередь жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина.

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