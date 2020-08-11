У день представлення Луческу Суркіс видав 100 млн грн фінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс надав поворотну фінансову допомогу у розмірі 100 млн грн. Про це свідчать повідомлення про зміни його майнового стану, опубліковані на сайті НАЗК, передає УНН.
Видаток було здійснено 30 липня 2020 року. Інформація про те, хто отримав безвідсоткову позику від нардепа, на сайті НАЗК не вказана.
Цікаво, що того ж дня, київське “Динамо”, яке очолює молодший брат Григорія Суркіса — Ігор, представило головного тренера клубу — Мірчу Луческу.
Презентація Луческу відбулася в онлайн-форматі, без уболівальників та за участі обмеженої кількості представників ЗМІ.
Нагадаємо, що ультрас “Динамо” дуже критично прийняли звістку про нового тренера біло-синіх, анонсували протести і запустили у соціальних мережах хештег #ДинамоБезСуркісів.
Згодом, у своїх публічних заявах ультрас повідомляли, що “справа далеко не у головних тренерах або гравцях”.
“Головна проблема нашого клубу — це непрофесійне керівництво в обличчі братів Суркісів, які роками вбивають репутацію клубу”, — йшлося в їх дописі. Фани також пояснювали, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, “а слідом за ним і політика”.