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У декількох областях України наберуть команди пожежників-добровольців

У декількох областях України наберуть команди пожежників-добровольців

Київ • УНН

 • 9890 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Найближчим часом у декількох областях України розпочнеться набір добровольців-пожежників. Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

На її думку, саме залучення сил місцевої громади дозволить значно скоротити термін прибуття вогнеборців на місце пожежі.

“У цивілізованих країнах цей час не перевищує 10 хвилин. В Україні пожежна машина може не приїздити протягом години, а то й більше”, — зазначила А.Дєєва.

Однак, за словами заступника міністра, це не є провиною пожежних, адже в більшості регіонів країни вони об’єктивно не можуть дістатись до місця події вчасно.

“В умовах загальної децентралізації робити це через державну систему — недоцільно. На місцях управляти сферою цивільного захисту значно простіше”, — наголосила А.Дєєва.

При розробці засад реформування пожежної безпеки було взято досвід західних країн, які використовують систему місцевих добровольчих команд.

“По-перше, це залучення громадян до участі в суспільному житті, розвиток громадянського суспільства, виховання справжніх героїв. По-друге, є реальна змога збільшити пожежну команду, не збільшуючи видатки на її утримання”, — сказала заступник міністра внутрішніх справ.

Минулого року було запущено роботу 9 таких добровольчих команд. У 2017 році лише за 18 днів на пожежах, до яких залучались добровольці, було врятовано 198 чоловік.

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