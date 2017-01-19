В нескольких областях Украины наберут команды пожарных-добровольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В ближайшее время в нескольких областях Украины начнется набор добровольцев-пожарных. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
По ее мнению, именно привлечение сил местных общин позволит значительно сократить срок прибытия пожарных на месте пожара.
"В цивилизованных странах это время не превышает 10 минут. В Украине пожарная машина может не приезжать в течение часа, а то и больше", - отметила А.Деева.
Однако, по словам заместителя министра, это не вина пожарных, ведь в большинстве регионов страны они объективно не могут добраться к месту происшествия вовремя.
"В условиях общей децентрализации делать это через государственную систему - нецелесообразно. На местах управлять сферой гражданской защиты значительно проще", - подчеркнула А.Деева.
При разработке основ реформирования пожарной безопасности был взят опыт западных стран, которые используют систему местных добровольческих команд.
"Во-первых, это привлечение граждан к участию в общественной жизни, развитие гражданского общества, воспитание настоящих героев. Во-вторых, есть реальная возможность увеличить пожарную команду, не увеличивая расходы на ее содержание", - сказала заместитель министра внутренних дел.
В прошлом году была запущена работа 9 таких добровольческих команд. В 2017 году только за 18 дней на пожарах, куда привлекались добровольцы, были спасены 198 человек.