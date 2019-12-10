У ДБР відкрили ще одну справу щодо Порошенка: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом можливого скоєння держзради п'ятим Президентом України Петром Порошенко під час підписання Мінських угод у 2015 році. Про це УНН повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.
"Так, відкрито таке провадження", - сказала Іванова, відповідаючи на питання, чи дійсно відкрито провадження за заявою за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання мінських угод.
Додамо, що у Telegram-каналі ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова оприлюднена копія відповіді ДБР на його ім'я щодо заяви про можливе скоєння держзради п'ятим Президентом України Петром Порошенко під час підписання Мінських угод у 2015 році.
Як повідомляв УНН, у Державному бюро розслідувань підготували проект підозри колишньому президенту Петру Порошенку за зверненням ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова та чинних народних депутатів.
Як повідомлялося, раніше ДБР відправило на погодження подання до ВР на зняття недоторканності з Порошенка.