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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ГБР открыли еще одно дело в отношении Порошенко: подробности

В ГБР открыли еще одно дело в отношении Порошенко: подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможного совершения госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Да, открыто такое производство", - сказала Иванова, отвечая на вопрос, действительно ли открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко во время подписания минских соглашений.

Добавим, что в Telegram-канале экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова обнародована копия ответа ГБР на его имя относительно заявления о возможном совершении госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов.

Как сообщалось, ранее ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко.

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