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У ДБР розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень – Венедіктова

У ДБР розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень – Венедіктова

Київ • УНН

 • 11003 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень. Про це у відеозвіті, розміщеному на сторінці Facebook ДБР, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова, передає УНН.

"На сьогоднішній день у провадженні слідчих ДБР, з початку роботи як правоохоронного органу, перебувало 37 394 кримінальних проваджень, з них 2 173 скеровано до суду, закрито 5 867. Наразі слідчі ДБР розслідують 14 972 кримінальних провадження", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань.

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