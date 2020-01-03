У ДБР розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень – Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розслідують майже 15 тисяч кримінальних проваджень. Про це у відеозвіті, розміщеному на сторінці Facebook ДБР, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова, передає УНН.
"На сьогоднішній день у провадженні слідчих ДБР, з початку роботи як правоохоронного органу, перебувало 37 394 кримінальних проваджень, з них 2 173 скеровано до суду, закрито 5 867. Наразі слідчі ДБР розслідують 14 972 кримінальних провадження", - сказала Венедіктова.
Нагадаємо, керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань.