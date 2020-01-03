В ГБР расследуют почти 15 тысяч уголовных производств - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сейчас расследуют почти 15 тысяч уголовных производств. Об этом в видеоотчете, размещенном на странице Facebook ГБР, сообщила временная исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова, передает УНН.
"На сегодняшний день в производстве следователей ГБР, с начала работы как правоохранительного органа, находилось 37 394 уголовных производств, из них 2173 направлено в суд, закрыто 5 867. Сейчас следователи ГБР расследуют 14972 уголовных производства", - сказала Венедиктова.
Напомним, руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.