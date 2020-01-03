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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55033 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125244 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130999 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128923 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 154581 просмотра

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В ГБР расследуют почти 15 тысяч уголовных производств - Венедиктова

В ГБР расследуют почти 15 тысяч уголовных производств - Венедиктова

Киев  •  УНН

 • 11001 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сейчас расследуют почти 15 тысяч уголовных производств. Об этом в видеоотчете, размещенном на странице Facebook ГБР, сообщила временная исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова, передает УНН.

"На сегодняшний день в производстве следователей ГБР, с начала работы как правоохранительного органа, находилось 37 394 уголовных производств, из них 2173 направлено в суд, закрыто 5 867. Сейчас следователи ГБР расследуют 14972 уголовных производства", - сказала Венедиктова.

Напомним, руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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