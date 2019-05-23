У ДБР розповіли про хід розслідування щодо членів ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Державне бюро розслідувань наразі не оголосило про підозру жодному з членів Вищої Кваліфікаційної Комісії Суддів України. Про це сказав журналістам у четвер голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Внесено у відомості щодо дій певних членів даної комісії (ВККСУ — ред.). Ми проводимо слідчі дії, викликаємо для допиту і проводимо допити свідків. На цьому етапі нікому з членів ВККС не оголошено підозри”, — сказав Труба.
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Нагадаємо, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 із 30 призначених на кваліфікаційне оцінювання суддів Окружного адміністративного суду міста Києва повторно не з’явилися на іспит напередодні.