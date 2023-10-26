У ДБР показали фото з обшуків у мерії Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській міській раді та за місцем проживання в.о. міського голови, офіційно підтверили у четвер на сайті Державного бюро розслідувань, оприлюднивши фото, пише УНН.
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"На підставі ухвал суду від 6 жовтня 2023 року правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській міській раді та за місцем проживання в.о. міського голови", - ідеться у повідомленні.
У пресслужбі ДБР підтвердили слова речниці відомства в телеефірі, що "працівники ДБР спільно з СБУ перевіряють законність перебування за кордоном в.о. голови Чернігівської міської ради". Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з’ясовуються обставини яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці «канікули» тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року.
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У ДБР повідомили про перевірку законності перебування в.о. мера Чернігова за кордоном.