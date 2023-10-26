В ГБР показали фото с обысков в мэрии Чернигова

Детали

"На основании постановлений суда от 6 октября 2023 года правоохранители проводят обыски в Черниговском городском совете и по месту жительства и.о. городского головы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГБР подтвердили слова пресс-секретаря ведомства в телеэфире, что "сотрудники ГБР совместно с СБУ проверяют законность пребывания за границей и.о. главы Черниговского городского совета". Чиновник оформил себе командировку с 7 мая 2023 года в Германию. Сейчас выясняются обстоятельства каким образом он также оказался во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. По имеющейся информации, эти «каникулы» продолжались ориентировочно с 7 по 21 мая 2023 года.

Ранее

В ГБР сообщили о проверке законности пребывания и.о. мэра Чернигова за границей.