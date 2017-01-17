У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму у 47-й раз пройде в швейцарському Давосі. Знаменитий гірськолижний курорт з 17 по 20 січня прийме рекордне число делегатів — близько 3 тисяч. За традицією тут будуть присутні кілька десятків президентів та керівників урядів, глави міжнародних організацій та відомі громадські діячі, повідомляє УНН.
Відкриє форум-2017 Сі Цзіньпін, голова КНР, яка відправила в Давос найбільш представницьку делегацію за всю історію своєї участі. Зворотна ситуація — з США. Торік американська делегація була надзвичайно великою: крім держсекретаря Джона Керрі, чиї звернення за кілька років встигли перетворитися в традицію Давосу, минулого січня в Швейцарію приїхали віце-президент Джо Байден, міністри фінансів, торгівлі, оборони, охорони здоров’я. В цьому році Америці не до глобалістського Давосу — не тільки організаційно, але й ідеологічно.
Цього року Німеччину в Давосі представлятиме не Ангела Меркель, а міністр оборони та міністр фінансів. Франція також цього разу представлена лише на міністерському рівні. Прем’єр-міністр Тереза Мей виступить від Великобританії. Приїдуть і такі завсідники Давосу, як Петро Порошенко та Ільхам Алієв.
Фінансовий і корпоративний світ представлять керівники Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total і інших компаній і банків.