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12 марта, 19:49 • 102420 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 130795 просмотра

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12 марта, 12:58 • 114311 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114651 просмотра

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130395 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140476 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144705 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Киев • УНН

 • 7200 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе. Знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января примет рекордное число делегатов - около 3 тысяч. По традиции здесь будут присутствовать несколько десятков президентов и глав правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели, сообщает УНН.

Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, который отправил в Давос наиболее представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была очень большой: кроме госсекретаря Джона Керри, чьи обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Давоса, в прошлом январе в Швейцарию приехали вице-президент Джо Байден, министры финансов, торговли, обороны, здравоохранения. В этом году Америке не до глобалистского Давоса - не только организационно, но и идеологически.

В этом году Германию в Давосе будет представлять не Ангела Меркель, а министр обороны и министр финансов. Франция сей раз представлена ​​только на министерском уровне. Премьер-министр Тереза ​​Мэй выступит от Великобритании. Приедут и такие завсегдатаи Давоса, как Петр Порошенко и Ильхам Алиев.

Финансовый и корпоративный мир представят руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.

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