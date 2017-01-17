В Давосе открывается Всемирный экономический форум
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе. Знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января примет рекордное число делегатов - около 3 тысяч. По традиции здесь будут присутствовать несколько десятков президентов и глав правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели, сообщает УНН.
Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, который отправил в Давос наиболее представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была очень большой: кроме госсекретаря Джона Керри, чьи обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Давоса, в прошлом январе в Швейцарию приехали вице-президент Джо Байден, министры финансов, торговли, обороны, здравоохранения. В этом году Америке не до глобалистского Давоса - не только организационно, но и идеологически.
В этом году Германию в Давосе будет представлять не Ангела Меркель, а министр обороны и министр финансов. Франция сей раз представлена только на министерском уровне. Премьер-министр Тереза Мэй выступит от Великобритании. Приедут и такие завсегдатаи Давоса, как Петр Порошенко и Ильхам Алиев.
Финансовый и корпоративный мир представят руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.