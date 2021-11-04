У Данії затримали російське наукове судно "Академік Іоффе"

Деталі

Судно затримали 1 листопада "як забезпечувальний захід за позовом третьої сторони, пов'язаної з попередньою діяльністю НДС „Академік Іоффе".

Як зазначили у посольстві, судно плаває під прапором Російської Федерації, перебуває у власності держави, його використовує Інститут океанології ім. П. П. Ширшова з науковою метою.

Російським дипломатам надіслали копії судових рішень, на підставі яких затримано судно. Наразі співробітники російського посольства підтримують зв'язок із МЗС Данії.

Додамо

Судно "Академік Іоффе" побудували 1988 року для гідрологічних та гідроакустичних досліджень.

До 2019 року судно працювало на користь канадської компанії One Ocean Expeditions (OOE) на експедиційних круїзах в Арктиці та Антарктиці. Компанія тоді повідомила, що розрив контракту 2019 року для неї був абсолютно несподіваним і подала до суду.

"Академік Іоффе" має статус унікальної наукової установки, на його борту є 14 лабораторій, зокрема гідрохімічна, метрологічна, геологічна та геофізична.