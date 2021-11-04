В Дании задержали российское научное судно "Академик Иоффе"

Детали

Судно задержали 1 ноября "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанного с предварительной деятельностью НИС "Академик Иоффе".

Как отметили в посольстве, судно плавает под флагом Российской Федерации, находится в собственности государства, его использует Институт океанологии им. П. П. Ширшова с научной целью.

Русским дипломатам прислали копии судебных решений, на основании которых задержано судно. Сейчас сотрудники российского посольства поддерживают связь с МИД Дании.

Добавим

Судно "Академик Иоффе" построили в 1988 году для гидрологических и гидроакустических исследований.

До 2019 года судно работало на пользу канадской компании One Ocean Expeditions (OOE) на экспедиционных круизах в Арктике и Антарктике. Компания тогда сообщила, что разрыв контракта в 2019 году для нее был совершенно неожиданным и подала в суд.

"Академик Иоффе" имеет статус уникальной научной установки, на его борту есть 14 лабораторий, в том числе гидрохимическая, метрологическая, геологическая и геофизическая.