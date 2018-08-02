У Данії пройшла акція проти заборони носіння одягу, що закриває обличчя

Учасниця акції Сара, яка народилася і виросла в Данії в родині іммігрантів з Туреччини, в інтерв’ю газеті Berlingske заявила, що “втратила віру в систему”. “Я зрозуміла, що демократія не працює. Політики хваляться свободами і правами, в той час як вони висміюють мусульман і малюють карикатури на пророка. Але коли справа доходить до мене, вони відбирають моє право вибирати, як я хочу одягнутися”, — наводить видання її слова.

В кінці травня більшість депутатів парламенту Данії проголосували за введення національної заборони на носіння головних уборів і предметів одягу, що закривають обличчя. З 1 серпня порушникам загрожують штрафи в розмірі від 1 тисячі крон (160 доларів) за перше порушення і до 10 тисяч крон (1,6 тисячі доларів) після трьох.

Заборона, ввести яку ще в 2009 році запропонувала націонал-консервативна Датська народна партія, спрямована насамперед проти кількох традиційних для мусульманських країн різновидів жіночого одягу. Вона не стосується робочого спецодягу, лижних і зимових масок, а також маскарадних костюмів.