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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27402 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Дании прошла акция против запрета на ношение одежды, закрывающей лицо

В Дании прошла акция против запрета на ношение одежды, закрывающей лицо

Киев  •  УНН

 • 8732 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Копенгагене несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против закона, запрещающего ношение одежды закрывающей лицо. Как сообщает агентство ТТ, демонстранты, многие из которых надели бурку (халат с плотной сеткой, закрывающей лицо) и никаб, оставляющий узкий проем для глаз, прошли из района Нерребро в район Беллахое с плакатами “Либеральное лицемерие” и другими, информирует УНН также ссылаясь на издание The Guardian.

Участница акции Сара, родившаяся и выросшая в Дании в семье иммигрантов из Турции, в интервью газете Berlingske заявила, что “потеряла веру в систему”. “Я поняла, что демократия не работает. Политики хвастаются свободами и правами, в то время как они высмеивают мусульман и рисуют карикатуры на пророка. Но когда дело доходит до меня, они отбирают мое право выбирать, как я хочу одеться”, — приводит издание ее слова.

В конце мая большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от 1 тысяч крон (160 долларов) за первое нарушение и до 10 тысяч крон (1,6 тысячи долларов) после трех.

Запрет, ввести который еще в 2009 году предложила национал-консервативная Датская народная партия, направлен прежде всего против нескольких традиционных для мусульманских стран разновидностей женской одежды. Он не касается рабочей спецодежды, лыжных и зимних масок, а также маскарадных костюмов.

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