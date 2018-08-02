В Дании прошла акция против запрета на ношение одежды, закрывающей лицо

Участница акции Сара, родившаяся и выросшая в Дании в семье иммигрантов из Турции, в интервью газете Berlingske заявила, что “потеряла веру в систему”. “Я поняла, что демократия не работает. Политики хвастаются свободами и правами, в то время как они высмеивают мусульман и рисуют карикатуры на пророка. Но когда дело доходит до меня, они отбирают мое право выбирать, как я хочу одеться”, — приводит издание ее слова.

В конце мая большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от 1 тысяч крон (160 долларов) за первое нарушение и до 10 тысяч крон (1,6 тысячи долларов) после трех.

Запрет, ввести который еще в 2009 году предложила национал-консервативная Датская народная партия, направлен прежде всего против нескольких традиционных для мусульманских стран разновидностей женской одежды. Он не касается рабочей спецодежды, лыжных и зимних масок, а также маскарадных костюмов.