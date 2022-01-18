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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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За п'ять років в Україні стало на мільйон менше пенсіонерів

За п'ять років в Україні стало на мільйон менше пенсіонерів

Київ • УНН

 • 19003 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Із 2015 року кількість пенсіонерів зменшилася на мільйон. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Опендатамедіа.

Деталі

Зазначили, що активне зменшення фіксували ще до епідемії коронавірусу — щонайменше з 2016 року.

"Незважаючи на зменшення навантаження на Пенсійний фонд, за останні роки не відбулося підвищення якості життя решти 10,9 млн. пенсіонерів. Хоча середня пенсія за останнє п'ятиріччя збільшилася вдвічі, вона, як і раніше, становить менше ніж 150 доларів (3915 грн)", – ідеться у повідомленні.

Кожен другий із 10,9 млн українських пенсіонерів отримує менше ніж 3 тис. грн. Пенсію понад 10 тис. грн має лише 4,3% українців.

Нагадаємо

Середня пенсія на кінець 2022 року становитиме 4533 грн і буде на 15% перевищувати фактичний прожитковий мінімум.

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