У Данії бустерну дозу пропонуватимуть щепленим вакциною Johnson & Johnson

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За даними управління охорони здоров’я Данії, найближчими місяцями ревакцинацію запропонують: людям віком від 65 років, медичному персоналу, людям із груп високого ризику та тим, кого щепили одноразовою вакциною Johnson & Johnson.

Зазначають, що схему ревакцинації в Данії вже реалізують, багатьом мешканцям будинків для літніх людей та особам із ослабленою імунною системою вже зробили додаткове щеплення. Людям віком від 85 років бустерну дозу робитимуть цього тижня.

“Точний час, коли ми почнемо ревакцинацію, залежить від додаткових даних, зокрема, інформації щодо зниження імунітету та побічних ефектів”, — ідеться в заяві управління охорони здоров’я Данії.

Ревакцинацію людей, яким було введено вакцину Johnson & Johnson, влада рекомендує розпочати з 1 жовтня. Для додаткових щеплень використовуватимуть вакцини Pfizer або Moderna.

Повідомляють, що приблизно 46 тис. жителів Данії вакциновано препаратом від Johnson & Johnson.

Нагадаємо

У Данії з 10 вересня скасували обмеження, пов’язані з COVID-19. Завдяки успішній кампанії вакцинації уряд країни вирішив не класифікувати коронавірус як соціально небезпечне захворювання.