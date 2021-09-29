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В Дании бустерную дозу будут предлагать привитым вакциной Johnson & Johnson

В Дании бустерную дозу будут предлагать привитым вакциной Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 16317 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Дании ревакцинацию будут проводить людям, вакцинированным препаратом Johnson & Johnson. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Детали

По данным управления здравоохранения Дании, в ближайшие месяцы ревакцинацию предложат: людям в возрасте от 65 лет, медицинскому персоналу, людям из групп высокого риска и тем, кого привили одноразовой вакциной Johnson & Johnson.

Отмечают, что схему ревакцинации в Дании уже реализуют, многим жителям домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительную прививку. Людям в возрасте от 85 лет бустерную дозу начнут делать на этой неделе.

“Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, информации о снижении иммунитета и побочных эффектов”, — говорится в заявлении управления здравоохранения Дании.

Ревакцинацию людей, которым была введена вакцина Johnson & Johnson, власти рекомендуют начать с 1 октября. Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

Сообщают, что примерно 46 тыс. жителей Дании сделали прививки препаратом от Johnson & Johnson.

Напомним

В Дании с 10 сентября отменили ограничения, связанные с COVID-19. Благодаря успешной кампании вакцинации правительство страны решило не классифицировать коронавирус как социально опасное заболевание.

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