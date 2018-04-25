У Далласі в результаті стрілянини поранено щонайменше троє людей, включаючи двох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Два охоронця порядку отримали важкі поранення, ще одна людина поранена в результаті стрілянини, що сталася у вівторок в американському місті Даллас (штат Техас). Про це повідомило управління міської поліції та місцеве видання The Dallas Morning News.
“Ми можемо підтвердити, що два офіцери поліції Далласа, в яких стріляли, важко поранені”, — уточнили органи правопорядку в своєму Twitter. Вони додали, що в результаті інциденту під кулі потрапило цивільна особа, “стан якого поки невідомо”.
Управління поліції Далласа не розкриває подробиці і обставини того, що сталося.
Як повідомляв УНН, чоловік відкрив стрілянину по людях у Лос-Анджелесі, поліція провела затримання.