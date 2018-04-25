Чоловік відкрив стрілянину по людях у Лос-Анджелесі, поліція провела затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чоловік, який у вівторок відкрив вогонь по людях в південному передмісті Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія), затриманий співробітниками правоохоронних органів. Про це повідомляється в Twitter поліції мегаполісу, передає УНН.
Правоохоронці підтвердили, що зловмисник застрелив жінку, імовірно, свою матір, після чого забарикадувався в будинку. Через кілька годин чоловік здався владі. Він отримав вогнепальне поранення.
Офіційний представник поліції міста Френк Пресіадо запевнив журналістів у тому, що самі правоохоронці вогонь не відкривали.
Як повідомляв УНН, вбивці-стрілку чотирьох осіб в Нешвіллі пред’явили звинувачення.