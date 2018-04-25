Мужчина открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе, полиция провела задержание
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Человек, который во вторник открыл огонь по людям в южном пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщается в Twitter полиции мегаполиса, передает УНН.
Правоохранители подтвердили, что злоумышленник застрелил женщину, вероятно, свою мать, после чего забаррикадировался в доме. Через несколько часов мужчина сдался властям. Он получил огнестрельное ранение.
Официальный представитель полиции города Фрэнк Пресиадо заверил журналистов в том, что сами правоохранители огонь не открывали.
Как сообщал УНН, убийцы-стрелку четырех человек в Нэшвилле предъявили обвинения.