Мужчина открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе, полиция провела задержание

Правоохранители подтвердили, что злоумышленник застрелил женщину, вероятно, свою мать, после чего забаррикадировался в доме. Через несколько часов мужчина сдался властям. Он получил огнестрельное ранение.

Официальный представитель полиции города Фрэнк Пресиадо заверил журналистов в том, что сами правоохранители огонь не открывали.

Как сообщал УНН, убийцы-стрелку четырех человек в Нэшвилле предъявили обвинения.