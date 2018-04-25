В Далласе в результате стрельбы ранены по меньшей мере три человека, включая двух полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Два стража порядка получили тяжелые ранения, еще один человек ранен в результате стрельбы, произошедшей во вторник в американском городе Даллас (штат Техас). Об этом сообщило управление городской полиции и местное издание The Dallas Morning News.
“Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены”, — уточнили органы правопорядка в своем Twitter. Они добавили, что в результате инцидента под пули попало гражданское лицо, “состояние которого пока неизвестно”.
Управление полиции Далласа не раскрывает подробности и обстоятельства случившегося.
Как сообщал УНН, человек открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе, полиция провела задержания.