В Далласе в результате стрельбы ранены по меньшей мере три человека, включая двух полицейских

“Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены”, — уточнили органы правопорядка в своем Twitter. Они добавили, что в результате инцидента под пули попало гражданское лицо, “состояние которого пока неизвестно”.

Управление полиции Далласа не раскрывает подробности и обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНН, человек открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе, полиция провела задержания.