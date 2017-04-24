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У Дагестані в школі пролунав вибух: один учень загинув, 11 поранено

У Дагестані в школі пролунав вибух: один учень загинув, 11 поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Цумадінському районі Дагестану в одній із шкіл вибухнула граната, внаслідок чого загинув учень восьмого класу, ще 11 дітей постраждали, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух", - розповів директор школи Шаміль Абакаров.

В Цумадінському відділенні центральної районної лікарні повідомили, що наразі троє дітей перебувають у важкому стані.

Причиною інциденту, як заявили в МВС, стало необережне поводження зі зброєю. Хлопчик, який приніс на урок гранату, затриманий.

Наразі, школа оточена, на територію нікого не пускають. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, стрілянину в молодшій школі у США влаштував чоловік вчительки.

 

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