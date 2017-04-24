В Дагестане в школе прогремел взрыв: один ученик погиб, 11 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Цумадинском районе Дагестана в одной из школ взорвалась граната, в результате чего погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор школы Шамиль Абакаров.
В Цумадинском отделении центральной районной больницы сообщили, что пока трое детей находятся в тяжелом состоянии.
Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.
Сейчас школа окружена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, стрельбу в младшей школе в США устроил человек учительницы.