В Дагестане в школе прогремел взрыв: один ученик погиб, 11 ранены

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор школы Шамиль Абакаров.

В Цумадинском отделении центральной районной больницы сообщили, что пока трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.

Сейчас школа окружена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, стрельбу в младшей школе в США устроил человек учительницы.