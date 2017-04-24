В Дагестане в школе прогремел взрыв: один ученик погиб, 11 ранены

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100636 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152670 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115626 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112020 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103939 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106956 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103470 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152650 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Дагестане в школе прогремел взрыв: один ученик погиб, 11 ранены

В Дагестане в школе прогремел взрыв: один ученик погиб, 11 ранены

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Цумадинском районе Дагестана в одной из школ взорвалась граната, в результате чего погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор школы Шамиль Абакаров.

В Цумадинском отделении центральной районной больницы сообщили, что пока трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.

Сейчас школа окружена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, стрельбу в младшей школе в США устроил человек учительницы.

 

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