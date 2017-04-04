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Для Д.Трампа і В.Путіна створювали таємний канал зв'язку – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати у січні організували таємну зустріч між засновником американської приватної охоронної компанії Blackwater Еріком Принсом і представником Росії, близьким до президента Володимира Путіна. Про це повідомило видання Washington Post, передає УНН.

За даними, отриманим від європейських, американських і арабських чиновників, метою цієї зустрічі було створення альтернативного таємного каналу зв'язку між Москвою та обраним президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією джерел, зустріч відбулася на Сейшельських островах 11 січня – за дев'ять днів до інавгурації Д.Трампа – і тривала два дні. ОАЕ погодилися її влаштувати, маючи, зокрема, надію переконати керівництво РФ згорнути співпрацю з Іраном, у тому числі й щодо Сирії.

Е.Принс формально не належав до виборчого штабу Д.Трампа, однак високопоставлений представник Еміратів, який брав участь в організації зустрічі, представив його як неофіційного посланця обраного президента США. Росіянина чиновники ОАЕ не ідентифікували.

Як повідомили американські чиновники, зустріч на Сейшелах ретельно вивчає ФБР у рамках розслідування ймовірного російського втручання в хід президентських виборів у Сполучених Штатах і можливих контактів оточення В.Путіна і Д.Трампа. Однак коментувати цю інформацію ФБР відмовилося.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що адміністрації президента США "нічого не відомо ні про які зустрічі", а Е.Принс не відігравав при передачі влади Д.Трампу ніякої ролі. Офіційний представник Е.Принса назвав інформацію сфабрикованою і заявив, що ця зустріч "не мала жодного відношення до президента Трампа", а в самого Е.Принса є великі ділові контакти в ОАЕ.

Як повідомили джерела в американському уряді, зустріч на Сейшелах координували з російськими урядовцями наслідний принц Абу-Дабі шейх Мухаммад ібн Зайд аль-Нахайян та його брат, який є радником з національної безпеки ОАЕ. У 2016 році принц також зустрічався з В.Путіним і намагався схилити його до більш тісної співпраці з ОАЕ та Саудівської Аравією з метою ізолювати Іран. Посол Еміратів у Вашингтоні відмовився коментувати цю інформацію.

За даними чиновників, ОАЕ і Росія визнали зустріч на Сейшелах продуктивною, проте відмовилися від подальших контактів між Е.Принсом і представниками В.Путіна у зв'язку зі зростанням політичного ризику.

Як повідомляв УНН, у кінці березня в Сенаті США був представлений перший усний звіт про розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори.

Сенатори від Демократичної і Республіканської партій повідомили про намір спільно проводити розслідування.

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