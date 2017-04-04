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Для Д.Трампа и В.Путина создавали тайный канал связи – СМИ

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Объединенные Арабские Эмираты в январе организовали секретную встречу между основателем американской частной охранной компании Blackwater Эриком Принсом и представителем России, близким к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило издание Washington Post, передает УНН.

По данным, полученным от европейских, американских и арабских чиновников, целью этой встречи было создание альтернативного тайного канала связи между Москвой и избранным президентом США Дональдом Трампом.

По информации источников, встреча состоялась на Сейшельских островах 11 января — за девять дней до инаугурации Д.Трампа — и продолжалась два дня. ОАЭ согласились устроить встречу отчасти в надежде убедить руководство РФ свернуть сотрудничество с Ираном, в том числе и в отношении Сирии.

Э.Принс формально не числился в предвыборном штабе Д.Трампа, однако высокопоставленный представитель Эмиратов, участвовавший в организации встречи, представил его как неофициального посланника избранного президента США. Россиянина чиновники ОАЭ не идентифицировали.

Как сообщили американские чиновники, встречу на Сейшелах тщательно изучает ФБР в рамках расследования вероятного российского вмешательства в ход президентских выборов в Соединенных Штатах и предполагаемых контактов окружения В.Путина и Д.Трампа. Однако комментировать эту информацию ФБР отказалось.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрации президента США “ничего не известно ни о каких встречах”, а Э.Принс не играл при передаче власти Д.Трампу никакой роли. Официальный представитель Э.Принса назвал информацию сфабрикованной и заявил, что эта встреча “не имела никакого отношения к президенту Трампу”, а у самого Э.Принса имеются обширные деловые контакты в ОАЭ.

Как сообщили источники в американском правительстве, встречу на Сейшелах координировали с российскими правительственными чиновниками наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян и его брат, который является советником по национальной безопасности ОАЭ. В 2016 году принц также встречался с В.Путиным и пытался склонить его к более тесному сотрудничеству с ОАЭ и Саудовской Аравией с целью изолировать Иран. Посол Эмиратов в Вашингтоне отказался комментировать эту информацию.

По данным чиновников, ОАЭ и Россия сочли встречу на Сейшелах продуктивной, но отказались от дальнейших контактов между Э.Принсом и представителями В.Путина в связи с ростом политического риска.

Как сообщал УНН, в конце марта в Сенате США был представлен первый устный отчет о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий сообщили о намерении совместно проводить расследование.

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