У чотирьох округах штату Техас перевірять результатів виборів президента США

Деталі

“Повномасштабна і всебічна судова експертиза”, цитує видання заяву секретаріату штату, буде проведена в чотирьох його найбільших округах: Даллас, Харріс, Террант і Коллін. Перемогу в перших трьох з них здобув нинішній керівник американської адміністрації Джо Байден, який в цілому програв колишньому президенту Дональда Трампа у Техасі. Газета зазначила, що дане оголошення було зроблено незабаром після того, як проведення такого аудиту зажадав Трамп, що до сих пір оскаржує результати виборів у низці штатів країни, вважаючи, що вони були сфальсифіковані.

“Не дивлячись на мою велику перемогу в Техасі, я чув, що техассці хочуть аудиту виборів!.. Давайте до кінця розберемося в махінаціях (допущених) на президентських виборах 2020 року”, — наводить газета слова Трампа, адресовані губернатору Техасу республіканцеві Грегу Ебботту.

Демократи відразу ж засудили це рішення влади Техасу, звинувативши їх в тому, що вони пасують перед тиском Трампа. “На жаль, але передбачувано (Ебботт) знову капітулював перед Трампом”, — наводить, зокрема, The Hill заяву члена Палати представників штату демократа Кріса Тернера.

Доповнення

На минулих 3 листопада 2020 року в США президентських виборах республіканець Трамп програв своєму суперникові від Демократичної партії Байдену, але свою поразку так і не визнав, заявивши про те, що шляхом різних махінацій з підрахунком голосів виборців демократи вкрали у нього перемогу.