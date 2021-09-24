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В четырех округах штата Техас проверят результатов выборов президента США

В четырех округах штата Техас проверят результатов выборов президента США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Власти Техаса проверят в четырех округах штата результаты состоявшихся в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Об этом со ссылкой на обнародованное в четверг уведомление офиса секретаря штата сообщила газета The Hill, пишет УНН.

Детали

“Полномасштабная и всесторонняя судебная экспертиза”, цитирует издание заявление секретариата штата, будет проведена в четырех его крупнейших округах: Даллас, Харрис, Тэррент и Коллин. Победу в первых трех из них одержал нынешний руководитель американской администрации Джо Байден, в целом проигравший бывшему президенту Дональду Трампу в Техасе. Газета отметила, что данное объявление было сделано вскоре после того, как проведения такого аудита потребовал Трамп, до сих пор оспаривающий результаты выборов в ряде штатов страны, считая, что они были сфальсифицированы.

“Несмотря на мою крупную победу в Техасе, я слышал, что техассцы хотят аудита выборов!.. Давайте до конца разберемся в махинациях (допущенных) на президентских выборах 2020 года”, — приводит газета слова Трампа, адресованные губернатору Техаса республиканцу Грегу Эбботту.

Демократы сразу же осудили это решение властей Техаса, обвинив их в том, что они пасуют перед давлением Трампа. “К сожалению, но предсказуемо (Эбботт) вновь капитулировал перед Трампом”, — приводит, в частности, The Hill заявление члена Палаты представителей штата демократа Криса Тернера.

Дополнение

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Байдену, но свое поражение так и не признал, заявив о том, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.

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