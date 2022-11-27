У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Чорному морі перебуває 9 ворожих кораблів і катерів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"У Чорному морі - 9 ворожих кораблів і катерів. Серед них - 2 великих десантних. Ракетоносії, наразі, відсутні", - зазначив він.
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В Оперативному командуванні "Південь" наголосили, що Одеська область і сам обласний центр залишаються в пріоритетах ворога, незважаючи на посунення лінії фронту суттєво на схід після деокупації правобережжя.