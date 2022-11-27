В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 9 кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Черном море находится 9 вражеских кораблей и катеров. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"В Черном море - 9 вражеских кораблей и катеров. Среди них - 2 больших десантных. Ракетоносители пока отсутствуют", - отметил он.
Напомним
В Оперативном командовании "Юг" отметили, что Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага, несмотря на смещение линии фронта существенно к востоку после деоккупации правобережья.