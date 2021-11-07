У Чорному морі військові РФ відпрацьовували знищення "авіації супротивника"

Деталі

За легендою, до центру управління флоту надійшла інформація про зліт групи літаків умовного противника у напрямку анексованого Криму. Як зазначається, у рамках тренування розрахунок ППО фрегата взяв на супровід та знищив авіацію “противника” до її заходу на бойовий курс.

Росія провела чергові навчання у Чорному морі на тлі заходу до його акваторії флагмана Шостого флоту ВМС США Mount Whitney, а також оснащеного крилатими ракетами есмінця USS Porter.

Довідка

“Адмірал Ессен” — другий фрегат проекту 11356Р, що складається на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Сторожовий корабель входить до складу 30 дивізії надводних кораблів. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14. Пускові установки здатні використовувати ракети “Калібр”, “Онікс” та “Циркон”, коли останні будуть прийняті на озброєння.