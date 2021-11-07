В Черном море военные РФ отрабатывали уничтожение "авиации противника"

Детали

По легенде, в центр управления флота поступила информация о взлете группы самолетов условного противника в направлении аннексированного Крыма. Как отмечается, в рамках тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию “противника” до ее захода на боевой курс.

Россия провела военные учения в Черном море на фоне захода до его акватории флагмана Шестого флота ВМС США Mount Whitney, а также оснащенного крылатыми ракетами эсминца USS Porter.

Справка

“Адмирал Эссен” — второй фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Сторожевой корабль входит в состав 30 дивизии надводных кораблей. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14. Пусковые установки способны использовать ракеты “Калибр”, “Оникс” и “Циркон”, когда последние будут приняты на вооружение.