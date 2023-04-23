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У Чорному морі росія тримає 2 підводні ракетоносії – Гуменюк

У Чорному морі росія тримає 2 підводні ракетоносії – Гуменюк

Київ • УНН

 • 390252 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Чорному морі знаходяться 10 російських кораблів, з яких 2 - підводні ракетоносії. Також російські загарбники тримають напоготові у пункті базування ще й надводний ракетоносій, який час від часу долучається до корабельного угруповування. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"На чергуванні зараз, загальне угруповування складається з десятьох кораблів, два з яких - підводні ракетоносії. Вони вже довгий час тримають саме підводні ракетоносії на чергуванні й напоготові водночас. У пункті базування є надводний (ракетоносій -ред.), який також споряджений і час від часу долучається до корабельного угруповування" - повідомила Гуменюк.

Доповнення

Також Наталія Гуменюк зазначила, що "Це може свідчити про те, що ворог намагається підкреслювати, що його панування у Чорному морі він сприймає серйозно".

Нагадаємо 

Вчора, 22 квітня, у Чорному морі перебувало два ракетоносії "калібрів".

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