В Черном море россия держит 2 подводных ракетоносителя – Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черном море находятся 10 российских кораблей, из которых 2 - подводные ракетоносители. Также российские захватчики держат наготове в пункте базирования еще и надводный ракетоноситель, который время от времени присоединяется к корабельной группировке. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
Цитата
"На дежурстве сейчас, общая группировка состоит из десяти кораблей, два из которых - подводные ракетоносители. Они уже долгое время держат именно подводные ракетоносители на дежурстве и наготове одновременно. В пункте базирования есть надводный (ракетоноситель -ред.), который также снаряжен и время от времени присоединяется к корабельной группировке", - сообщила Гуменюк.
Дополнение
Также Наталья Гуменюк отметила, что "это может свидетельствовать о том, что враг пытается подчеркивать, что его господство в Черном море он воспринимает серьезно".
Напомним
Вчера, 22 апреля, в Черном море находилось два ракетоносителя "калибров".