В Черном море россия держит 2 подводных ракетоносителя – Гуменюк

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"На дежурстве сейчас, общая группировка состоит из десяти кораблей, два из которых - подводные ракетоносители. Они уже долгое время держат именно подводные ракетоносители на дежурстве и наготове одновременно. В пункте базирования есть надводный (ракетоноситель -ред.), который также снаряжен и время от времени присоединяется к корабельной группировке", - сообщила Гуменюк.

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Также Наталья Гуменюк отметила, что "это может свидетельствовать о том, что враг пытается подчеркивать, что его господство в Черном море он воспринимает серьезно".

Напомним

Вчера, 22 апреля, в Черном море находилось два ракетоносителя "калибров".