У Чорному морі на бойовому чергуванні - російський корабель з ракетами "Калібр"
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель з ракетами "Калібр". РФ продовжує порушувати міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи AIS на своїх суднах.
Станом на 06:00 7 вересня 2024 року в Чорному морі перебуває один російський корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" з можливим залпом до 4 ракет. Про це повідомили в ВМС, передає УНН.
Деталі
В Азовському та Середземному морях ворожих кораблів не зафіксовано.
Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах Росії пройшли:
до Чорного моря — 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря — 3 судна, одне з яких прибуло з протоки Босфор.
Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах, що створює небезпеку для навігації та міжнародної морської безпеки.
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з ракетами "Калібр"06.09.24, 06:49 • 35115 переглядiв