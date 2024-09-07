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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 03:52  •  30264 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль с ракетами «Калибр». РФ продолжает нарушать международную конвенцию SOLAS, выключая системы AIS на своих судах.

По состоянию на 06:00 7 сентября 2024 года в Черном море находится один российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» с возможным залпом до 4 ракет. Об этом сообщили в ВМС, передает УНН

Детали

В Азовском и Средиземном морях вражеских кораблей не зафиксировано.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах России прошли:

в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, одно из которых прибыло из пролива Босфор.

Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах, что создает опасность для навигации и международной морской безопасности.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з ракетами "Калібр"6 сентября 2024, 03:49 • 33765 просмотров

Лилия Подоляк

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