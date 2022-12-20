У Чорному морі до 6 російських кораблів, ракетоносіїв немає - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Чорному морі фіксують до 6 російських військових кораблів. Наразі відсутній ракетоносій із ракетами "Калібр" на борту. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука.
Цитата
"У Чорному морі - 6 ворожих кораблів. Ракетоносії наразі відсутні", - написав він.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що рф може отримати жорстку відповідь на ракетні атаки.