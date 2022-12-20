В Черном море до 6 российских кораблей, ракетоносителей нет - Братчук

Цитата

"В Черном море - 6 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют", - написал он.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что рф может получить жесткий ответ на ракетные атаки.