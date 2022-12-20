В Черном море до 6 российских кораблей, ракетоносителей нет - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Черном море фиксируют до 6 российских военных кораблей. Отсутствует ракетоноситель с ракетами "Калибр" на борту. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.
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"В Черном море - 6 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют", - написал он.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что рф может получить жесткий ответ на ракетные атаки.