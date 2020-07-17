У Чорноморському заповіднику впіймали браконьєрів на масовому вилові креветки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На Миколаївщині у Чорноморському біосферному заповіднику викрили браконьєрів на масовому вилові креветки. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаєвській області, передає УНН.
"Сіткою зловмисники виловили близько 170 тис. креветок, завдавши таким чином збитків державі на понад 220 тис. грн", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що двох браконьєрів викрили під час рейду на Кінбурнській косі. Відносно чоловіків склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП. За порушення правил рибальства їм загрожує попередження або штраф від 34 до 170 грн. Адміністративні матеріали направленні до суду.
Враховуючи те, що за підрахунками державної екологічної інспекції браконьєри завдали державі збитків на понад 220 тис. грн, після процесуальних дій буде вирішуватись питання щодо притягнення чоловіків до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Ця санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3-х років.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні за червень незаконно виловили водних біоресурсів на понад 37 млн грн.