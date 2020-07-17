В Черноморском заповеднике поймали браконьеров на массовом вылове креветки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Николаевской области в Черноморском биосферном заповеднике разоблачили браконьеров в массовом вылове креветки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"Сеткой злоумышленники выловили около 170 тыс. Креветок, нанеся таким образом ущерб государству на более чем 220 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что двух браконьеров разоблачили во время рейда на Кинбурнской косе. В отношении мужчин составили административные протоколы по ч. 3 ст. 85 КУоАП. За нарушение правил рыболовства им грозит предупреждение или штраф. Административные материалы направлены в суд.
Учитывая, что по подсчетам государственной экологической инспекции браконьеры нанесли государству ущерб более чем 220 тыс. Грн, после процессуальных действий будет решаться вопрос о привлечении мужчин к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Эта санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3-х лет.
Как ранее сообщал УНН, в Украине за июнь незаконно выловили водных биоресурсов на более чем 37 млн грн.