У Чорногорії попередили замах на прокурора, що розслідує спробу держперевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чорногорії правоохоронці запобігли замаху на прокурора Мілівоя Катніча, який розслідує справу про спробу державного перевороту в жовтні минулого року. Про це повідомляє RTCG, передає УНН.
“Агентство національної безпеки і поліція десять днів тому отримали оперативну інформацію, щодо підготовки замаху на прокурора Мілівоя Катніча”, — йдеться у повідомленні.
Також видання зазначає, що чорногорські органи безпеки отримали від спецслужб інших країн, інформацію про серба, який готував злочин.
Наголошується, що за неофіційною інформацією газети Daily заходи безпеки (для прокурора Мілівоя Катніча — ред.) були активізовані і йому був запропонований для користування броньований автомобіль. Однак, невідомо, чи став головний спеціальний прокурор, використовувати його.
Нагадаємо, 10 березня 2017 року, проросійські політики Андрій Мандич і Мілан Кнежевич, яких звинувачують у спробі державного перевороту, планують проведення “референдуму” за кримським сценарієм проти вступу країни до НАТО.