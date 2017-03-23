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В Черногории предотвратили покушение на прокурора, расследующего попытку госпереворота

В Черногории предотвратили покушение на прокурора, расследующего попытку госпереворота

Киев • УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черногории правоохранители предотвратили покушение на прокурора Миливое Катнича, который расследует дело о попытке государственного переворота в октябре прошлого года. Об этом сообщает RTCG, передает УНН.

"Агентство национальной безопасности и полиция десять дней назад получили оперативную информацию по подготовке покушения на прокурора Миливое Катнича", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что черногорские органы безопасности получили от спецслужб других стран информацию о сербе, который готовил преступление.

Отмечается, что по неофициальной информации газеты Daily меры безопасности (для прокурора Миливое Катнича - ред.) были активизированы и ему был предложен для использования бронированный автомобиль. Однако, неизвестно, стал ли главный специальный прокурор использовать его.

Напомним, 10 марта 2017 года, пророссийские политики Андрей Мандич и Милан Кнежевич, которых обвиняют в попытке государственного переворота, планировали проведение "референдума" по крымскому сценарию против вступления страны в НАТО.

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