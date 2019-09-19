У Чорногорії поліція заарештувала двох лідерів проросійської партії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Чорногорії поліція вчора, 18 вересня, заарештувала двох лідерів опозиційної партії “Справжня Чорногорія” Марко Мілачича і Владислава Дайковича під стінами прокуратури за спроби протесту . Про це передає УНН із посиланням на Vijesti.
“Марко Мілачич був заарештований вчора ввечері одразу після закінчення судового розгляду справи і виходу із зали суду”, — йдеться в повідомленні.
З ним також був заарештований Владислав Дайкович.
“Керівництво партії „Справжня Чорногорія“ засуджує ганебний вчинок насильства над постраждалим Марком Мілачичем та іншими членами партії”, — йдеться в повідомленні.
Вони закликали громадськість, ЗМІ, посольства в країні та за її межами “відстоювати основні права людини”, які, на їхню думку, були порушені без будь-якої правової підстави, за бажанням прокурора та інших службовців.
Нагадаємо, в Чорногорії Вищий суд Подгориці визнав винними лідерів чорногорської опозиції Андрію Мандича та Мілана Кнежевича і засудив кожного до п’яти років заочно у справі про державний переворот в день парламентських виборів в Чорногорії в жовтні 2016 року.