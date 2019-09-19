В Черногории полиция арестовала двух лидеров пророссийской партии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Черногории полиция вчера, 18 сентября, арестовала двух лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича и Владислава Дайковича под стенами прокуратуры за попытки протеста. Об этом передает УНН со ссылкой на Vijesti.
“Марко Милачич был арестован вчера вечером сразу после окончания судебного разбирательства и выхода из зала суда”, — говорится в сообщении.
С ним также был арестован Владислав Дайкович.
“Руководство партии „Настоящая Черногория“ осуждает позорный поступок насилия над пострадавшим Марком Милачичем и другими членами партии”, — говорится в сообщении.
Они призвали общественность, СМИ, посольства в стране и за ее пределами “отстаивать основные права человека”, которые, по их мнению, были нарушены без всякой правовой основы, по желанию прокурора и других служащих.
Напомним, в Черногории Высший суд Подгорицы признал виновными лидеров черногорской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича и приговорил каждого к пяти годам заочно по делу о государственном перевороте в день парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года.