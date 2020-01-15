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У Чорнобильській зоні затримали групу незаконних мисливців

У Чорнобильській зоні затримали групу незаконних мисливців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора ввечері, 14 січня, прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції в зоні відчуження ЧАЕС виявили групу осіб, що займалася незаконним полюванням. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, інформує УНН.

"Четверо громадян України автомобілем поза встановленими пунктами контролю перетнули тилову межу зони обов’язкового відселення. Чоловіки мали намір вполювати дичину на відселеній території. Кожен з них мав із собою мисливську зброю та відповідний боєкомплект. На одну з рушниць були відсутні документи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення".

Зброю та боєприпаси встановленим порядком вилучено співробітниками Національної поліції. Перевірочні заходи тривають.

Як повідомлялося раніше в УНН, Чорнобильську зону за рік хотіли незаконно відвідати близько 190 людей.

Українські Національні Новини

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