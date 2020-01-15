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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113706 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117119 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134291 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107629 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109256 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109055 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132007 просмотра

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В Чернобыльской зоне задержали группу незаконных охотников

В Чернобыльской зоне задержали группу незаконных охотников

Киев  •  УНН

 • 13227 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера вечером, 14 января, пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне отчуждения ЧАЭС обнаружили группу лиц, которая занималась незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует УНН.

"Четверо граждан Украины автомобилем вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Мужчины намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из них имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению".

Оружие и боеприпасы в установленном порядке изъяты сотрудниками Национальной полиции. Проверочные мероприятия продолжаются.

Как сообщалось ранее в УНН, Чернобыльскую зону за год хотели незаконно посетить около 190 человек.

Украинские Национальные Новости

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