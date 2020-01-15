В Чернобыльской зоне задержали группу незаконных охотников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера вечером, 14 января, пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне отчуждения ЧАЭС обнаружили группу лиц, которая занималась незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует УНН.
"Четверо граждан Украины автомобилем вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Мужчины намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из них имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению".
Оружие и боеприпасы в установленном порядке изъяты сотрудниками Национальной полиции. Проверочные мероприятия продолжаются.
Как сообщалось ранее в УНН, Чернобыльскую зону за год хотели незаконно посетить около 190 человек.