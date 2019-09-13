У Чорнобильській зоні третій день намагаються загасити пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Вже третій день триває ліквідація загорання лісової підстилки поблизу с. Нові Соколи Іванківського району у Чорнобильській зоні. Про це УНН розповіли у пресслужбі ДСНС у Київській області.
“Пожежу на площі 10 га вже ліквідовано. Залишається (загорання, — ред.) 10 га окремими осередками. Там тліють пеньки, сухостій, трав’яна підстілка. Наразі триває ліквідація”, — розповіли у пресслужбі.
Як зазначили у пресслужбі, на сьогоднішній день авіація не залучається, так як вже немає відкритого вогню.
“Наразі працює 10 одиниць техніки”, — додали у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, 11 вересня о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва сталося загорання лісової підстилки, для гасіння пожежі залучили авіацію.
Боротьба с пожежею за допомогою авіації продовжувалася й 12 вересня.