В Чернобыльской зоне третий день пытаются потушить пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уже третий день продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района в Чернобыльской зоне. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.
"Пожар на площади 10 га уже ликвидирован. Остается (возгорание, - ред.) 10 га отдельными ячейками. Там тлеют пеньки, сухостой, травяная подстилка. Сейчас продолжается ликвидация", - рассказали в пресс служба.
Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день авиация не привлекается, так как уже нет открытого огня.
"Сейчас работает 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарский лесничества произошло возгорание лесной подстилки, для тушения пожара привлекли авиацию.
Борьба с пожаром по поддержке авиации продолжалась и 12 сентября.