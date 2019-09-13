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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106477 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119317 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110936 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117158 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123403 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149790 просмотра

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В Чернобыльской зоне третий день пытаются потушить пожар

В Чернобыльской зоне третий день пытаются потушить пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уже третий день продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района в Чернобыльской зоне. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

"Пожар на площади 10 га уже ликвидирован. Остается (возгорание, - ред.) 10 га отдельными ячейками. Там тлеют пеньки, сухостой, травяная подстилка. Сейчас продолжается ликвидация", - рассказали в пресс служба.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день авиация не привлекается, так как уже нет открытого огня.

"Сейчас работает 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарский лесничества произошло возгорание лесной подстилки, для тушения пожара привлекли авиацию.

Борьба с пожаром по поддержке авиации продолжалась и 12 сентября.

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